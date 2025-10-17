Roqueñí a sacarse la espina en Aguascalientes

Decidido a lograr un buen cierre de temporada en su primer año compitiendo en Trucks México se manifestó el piloto chiapaneco de Dynamic Motorsports, Paulo César Roqueñí Esquipulas.

En entrevistas en el estudio de TVO Cuarto Poder, el joven volante del serial de desarrollo de Nascar México Series expresó que está por cerrar un año de grandes aprendizajes, tras lucirse en el campeonato chiapaneco de los Fórmula 1800, del cual fue campeón, lo que lo proyectó al certamen nacional.

Paulo César pudo competir en la mayor parte del calendario de Trucks, aunque una lesión en la muñeca derecha lo marginó de algunas carreras, pero está recuperado y listo para pisar el acelerador a fondo en la recta final. “Es importante cerrar bien el año y también sacar muchos puntos, buscar un lugar en el podio”, aseguró.

Paulo César correrá el domingo, a las 11:30 de la mañana, en el Óvalo Aguascalientes México, donde este mismo año parecía lograr su primer podio, pero en las últimas vueltas se vio involucrado en un fuerte contacto que lo dejó fuera. “Fueron muchos factores, pero siento que este fin de semana vamos a poder quitarnos la espinita y lo importante es cerrar bien este año”, remarcó.

Aunque vivió un trago amargo en ese escenario, Paulo César se mostró animado de volver a correr en tierras hidrocálidas y disfrutar el evento.

“Es una pista muy divertida, me gustó mucho y se me acomodó. Es muy rápida, de todo el tiempo estar acelerando”, apuntó.

De esta manera, el representante de la escudería Dynamic Motorsports se mostró seguro y listo para viajar a su próximo destino y tener las prácticas previas y la clasificación, al mando de la camioneta número 33.