Roqueñí afronta el momento más esperado

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí Esquipulas se dijo animado de cara a la fecha 2 de la Súper Copa Roshfrans, este domingo 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, carrera que marcará su esperada presentación ante sus paisanos.

En los días previos al compromiso, el volante del auto 33 del ANVI Motorsports-Go Gus llevó a cabo diversas actividades de promoción con sus patrocinadores y tuvo un acercamiento con fanáticos del deporte motor, que en numerosas ocasiones le expresaron sus buenos deseos, con miras al momento de ver ondear la bandera verde de arranque.

“Con ganas de subirme al carro, probar la pista, probar el nuevo trazo que vamos a estar manejando, y muy contento por todo el apoyo brindado tanto por mis patrocinadores como por todos los fanáticos chiapanecos”, declaró.

Con buenas sensaciones

Tras colocarse en la P6 de la Carrera 1 (se corren dos heats en la GTM Light), el piloto consideró que obtuvo un balance muy positivo en su carrera de debut en el autódromo de Yucatán.

“Estoy muy contento de todo el desempeño mostrado; de hecho, estábamos peleando en la cuarta posición, pero tuvimos un tema con los frenos en la última vuelta”, recordó.

“Pero, la verdad, muy contento, siento que el carro y yo nos adaptamos súper bien y también con el equipo, con el ANVI Motorsports-Go Gus, que es muy importante. Creo que tenemos herramientas suficientes para poder luchar por un buen resultado aquí en Chiapas y en casa, que es lo importante”, añadió.

Sobre el nivel del campeonato y de los rivales, consideró que es alto; basta recordar que la GMT de Súper Copa Roshfrans es la categoría que abre las emociones en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. “Entonces, obviamente hay calidad, es uno de los campeonatos más importantes también a nivel nacional. Hay mucho nivel, experiencia, pilotos muy preparados, pero siento que estamos al mismo nivel, marcado los tiempos muy iguales. Nada más falta afinar ciertos detalles, pero es conforme vamos haciendo las carreras”, apuntó.

Para la próxima fecha en Chiapas, reveló que tomará el volante para la carrera 2, por lo que el turno para abrir participación con el auto 33 en la carrera 1 lo tomará su coequipero Arturo Pola, esperando que a ambos les vaya bien estrenando el trazado del autódromo chiapaneco, que incluirá secciones del óvalo y del “infield”.

Finalmente, invitó a la afición a apoyarlo en las tribunas y a no perderse el espectáculo de la Súper Copa Roshfrans, que por primera vez llega a Chiapas.