Roqueñí, confirmado para la fecha inaugural

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí Esquipulas confirmó su participación en las primeras dos fechas de la Súper Copa Roshfrans 2026.

Inicialmente, solo estaba contemplado para disputar la carrera del 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, con el equipo ANVI Motorsports; sin embargo, en horas recientes dio a conocer que ya cuenta con los patrocinios para estar también en la competencia que se efectuará una semana antes en el autódromo Emerson Fittipaldi, de Mérida, Yucatán.

Dos alianzas cruciales

En el marco de la firma de autógrafos llevada a cabo para su patrocinador, La Original, Roqueñí dio la primicia sobre su presentación en tierras yucatecas el próximo fin de semana, reconociendo su alegría por ser parte de la jornada inaugural, lo que además le permitirá llegar en mejor forma a la segunda competencia, en el Súper Óvalo Chiapas.

“Creo que es muy importante recordar el esfuerzo que se ha hecho. Es mi segundo año cursando en las categorías nacionales tan importantes como es Trucks México Series, y en esta ocasión en la Súper Copa Roshfrans. Y La Original Birria de Res ahora sí apostó en el talento chiapaneco, y muy emocionado de formar esta gran alianza”, expresó.

Además de sumar a un nuevo patrocinador, Paulo César dio a conocer que compartirá el protagonismo del auto 33 con otro piloto chiapaneco, Arturo Ochoa Pola, con quien ha rivalizado en los últimos años en el campeonato de la F1.8 Chiapas. “Vamos a tener una buena dupla tanto de experiencia como también de aprendizaje. Esperen buenos resultados y también muy buenos objetivos”, añadió al respecto.

El volante afirmó que su objetivo principal es claro y ambicioso: luchar por los primeros lugares en ambas fechas: “Al final de cuentas, va a ser una carrera de aprendizaje lo que es la fecha de Mérida. Obviamente, voy por los mejores resultados, y también aquí en casa, el objetivo es llevarme no solo un podio, sino también la victoria. Creo que estamos haciendo un gran trabajo fuera de las pistas”.

Un mayor nivel

Sobre cómo visualiza su debut en la Súper Copa Roshfrans, Paulo César reconoció que este salto competitivo no solo implica un vehículo de mayor potencia, sino también un cambio sustancial en su estilo de manejo.

“Lo que es el vehículo, cambia a lo que estoy acostumbrado. Yo vengo de los fórmulas y el año pasado en las Trucks. Entonces, estamos hablando de que es un vehículo V8 con una caja de cuatro velocidades en forma de H; son aproximadamente 400 caballos de fuerza, entonces sí cambia, la verdad, relativamente, el estilo de manejo, y en lo que estaba acostumbrado el año pasado, que era el tema de manejar en óvalos, y en esta ocasión estamos hablando de circuitos”, detalló.

Para concluir, dijo que está haciendo muchos entrenamientos en simulador para perfeccionar límites de trazado, además del acondicionamiento físico y el desarrollo de fortaleza mental para tomar decisiones bajo presión.