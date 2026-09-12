Roqueñí se quedó sin correr en Monterrey

La lluvia frustró la segunda participación de Paulo Roqueñí en Trucks México Series, luego de que las condiciones del autódromo Monterrey obligaran a cancelar la novena fecha del campeonato.

El joven piloto chiapaneco estaba listo para volver a competir al volante de la camioneta 08 de Ramírez Racing, pero el clima únicamente permitió realizar la sesión de calificación.

Aunque pilotos y equipos permanecieron a la espera de una mejoría, la pista nunca estuvo en condiciones para la carrera. “Una lástima lo sucedido por las condiciones climáticas, donde la lluvia fue el principal protagonista. Lamentablemente se canceló la carrera por temas de seguridad, pero durante el fin de semana veníamos con un ritmo fuerte para poder pelear por un buen resultado”, declaró Roqueñí.

La cancelación también afectó a José Luis Ramírez, piloto en Nascar México Series, quien tampoco pudo competir y dejó pasar una posibilidad importante de sumar puntos.

La suspensión convirtió la fecha de Monterrey en una jornada atípica en la historia del campeonato de velocidad.