Roqueñí suma aliado para Súper Copa

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí presentó a su nuevo patrocinador para la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, alianza que respaldará al auto número 33 en su incursión en el campeonato nacional de Automovilismo.
Durante una firma de autógrafos y rueda de prensa previa al arranque del serial, el joven corredor se mostró entusiasmado por consolidar este proyecto, destacando que se trata de un vehículo completamente chiapaneco. “Muy emocionado de anunciar que la marca de Tío Ranito se suma al carro número 33, un vehículo completamente chiapaneco y la verdad muy feliz de anunciar esta alianza”, expresó.
A unos días de la carrera inaugural, Roqueñí señaló que su prioridad ha sido la adaptación al auto y la preparación física para enfrentar las condiciones de calor y humedad que se esperan tanto en Mérida como en Chiapas. Explicó que ha trabajado resistencia, sesiones en sauna y preparación mental con apoyo profesional, debido al nivel de exigencia que implica cada fecha del campeonato.
Asimismo, informó que el coche se encuentra en óptimas condiciones y que el traslado a Mérida se hará bajo la supervisión del equipo ANVI Motorsports, una de las escuderías destacadas del país.
El piloto afrontará un doble compromiso en Yucatán y posteriormente en territorio chiapaneco, donde se disputará la segunda fecha, el 1 de marzo, en el Súper Óvalo Chiapas.