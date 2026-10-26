Roqueñí transforma vidas con solidaridad

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí, a través del proyecto JUMP (Jóvenes Unidos por la Promoción), realizó por segundo año consecutivo una entrega de apoyos sociales en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, en acto celebrado en el patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En esta ocasión hizo entrega de 15 sillas de ruedas, 15 tabletas electrónicas y 30 certificados para estudios de la vista con lentes incluidos, con el propósito de atender necesidades de movilidad, salud visual y acceso a herramientas tecnológicas para jóvenes.

La actividad contó con la colaboración del Ayuntamiento capitalino, a través del Buró de Turismo, cuyo titular, Jorge Trujillo, asistió en representación del alcalde Ángel Torres. También estuvo presente la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, así como representantes de las empresas patrocinadoras del piloto, como Jorge Laguna, de Tío Ranito y Antonio Rivas, de Grupo Aveich.

Satisfacción por apoyar

Tras el emotivo acto de entrega de apoyos, Roqueñí destacó que esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre las marcas que respaldan su trayectoria deportiva en seriales nacionales como Nascar México, Súper Copa Roshfrans y el proyecto JUMP, que vincula el Automovilismo con actividades de promoción turística y apoyo comunitario.

“Sé que no es mucho, pero siempre intentamos dar lo mejor de nosotros para que las personas que realmente lo necesitan puedan ser beneficiadas”, expresó el piloto, quien agradeció la participación de patrocinadores y autoridades municipales.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener este tipo de acciones: “Creo que es muy bonito el hecho de que, entre todos los tuxtlecos, seamos una comunidad y nos apoyemos entre todos”.

Invitados al autódromo

Durante el encuentro, Paulo Roqueñí anunció que los beneficiarios y sus familiares serán invitados especiales a la Súper Copa Roshfrans 2027, en el Súper Óvalo Chiapas de Berriozábal, donde podrán presenciar una competencia de Automovilismo y apoyar al piloto chiapaneco. Esta carrera se llevará a cabo en el mes de marzo, con fecha por confirmar.

La ceremonia concluyó con un convivio ofrecido por Tío Ranito Carnitas y la entrega de souvenirs del piloto a las familias asistentes.