Rotary convoca a correr contra la polio

El Rotary Distrito 4195, Zona 25 A, por medio de los clubes rotarios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, convoca a la primera Carrera 5K “End Polio Now Chiapas”, competencia atlética que se celebrará el sábado 10 de octubre como parte de los esfuerzos para reunir recursos y generar conciencia sobre la erradicación de la poliomielitis.

La salida está programada a las 7:00 de la mañana en el acceso a la calzadada de las Personas Ilustres de esta ciudad capital, mientras que la meta estará ubicada en el parque recreativo Caña Hueca.

Competencia

La convocatoria contempla la categoría Libre en las ramas femenil y varonil, con un cupo de hasta 700 corredores. Dicho evento busca hacer conciencia en la población sobre esta enfermedad de salud pública que sigue vigente, ya que los recursos obtenidos se destinarán a diferentes acciones para combatir la polio y a proyectos desarrollados por los clubes rotarios.

En cada rama se entregarán premios económicos de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil pesos al tercero. También recibirán medalla los primeros 400 participantes que crucen la meta, un reconocimiento que distinguirá a quienes formen parte de esta edición inaugural.

La inscripción tiene un costo de 350 pesos e incluye playera y número de corredor. Las personas interesadas pueden solicitar su registro mediante el WhatsApp 9613683275. La entrega de kits se realizará el viernes 9 de octubre en Caña Hueca, en dos horarios: de 7:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Con identidad chiapaneca

La primera edición también marcará el comienzo de una colección de cinco años con identidad regional. Según lo anunciado por los organizadores, la imagen de la carrera incorporará cada año un elemento representativo de Tuxtla Gutiérrez. Para 2026 fue elegido el Cristo de Copoya, que dará un sello local al arranque de esta serie.

Así, la jornada reunirá deporte, participación ciudadana y una referencia reconocible de la capital chiapaneca bajo el lema “Unidos por una causa que trasciende”.

Recaudación

La carrera se suma a las actividades con las que Rotary promueve durante octubre la conversación sobre la polio y recauda fondos para enfrentarla.

La vacunación, la distribución de dosis y el trabajo de las brigadas de inmunización son parte de los esfuerzos internacionales que requieren apoyo continuo, especialmente en lugares donde las barreras de acceso a los servicios de salud dificultan proteger a todos los niños.

La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta principalmente a menores de cinco años y puede causar parálisis irreversible. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 200 infecciones produce esa consecuencia. La vacunación ha permitido reducir de forma drástica los casos en el mundo, pero la circulación endémica del poliovirus salvaje persiste en Afganistán y Pakistán, es por ello, las campañas de inmunización y la vigilancia epidemiológica siguen siendo necesarias.

Desde el inicio de esa iniciativa en 1988, la incidencia mundial de la polio se ha reducido en 99.9 por ciento. Se estima que, en aquel momento, la enfermedad causaba 350 mil casos al año en más de 125 países donde era endémica. De ahí la importancia de apoyar este tipo de causas, a través del deporte.