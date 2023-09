Rotondi, “dolido” por la ausencia de Ferretti

Después de que Ricardo Ferretti se fue del Cruz Azul, los puntos y victorias llegaron, pero también una que otra derrota dolorosa apareció como contra América y Pachuca. A pesar de eso, algunos jugadores extrañan la presencia del brasileño y uno de ellos es Carlos Rotondi, quien se dice “dolido y triste” luego que se fuera del equipo.

En conferencia de prensa, el medio ofensivo celeste, aseguró que entre el esquema táctico de Joaquín Moreno y Ricardo Ferretti no hay mucha diferencia; quizá ser más contundentes en el momento de definición fue el gran detalle.

“Cada entrenador tiene su forma, su idea. Con Joaquín (Moreno) tratamos de tener más la posesión. Lo que está pasando es que estamos siendo más contundentes, con el Tuca (Ferretti) nos faltó eso, es un gran entrenador una gran persona. Creo que nos faltó ser efectivos para que no se fuera. Personalmente me dolió, no es lindo cuando se va un entrenador y con el que agarraste confianza, pero esta vez estamos siendo más efectivos”, expresó.

El argentino asegura que, sin importar el técnico que esté al mando del club, saca lo mejor de todos para aprender. Además, manifestó que entre Joaquín Moreno y Tuca Ferretti, el estilo cambió mucho, pero el objetivo es el mismo: conseguir puntos y clasificar a la Liguilla.

“Creo que no son ideas tan distintas. Es mover unas fichas y el juego cambia. Cada entrenador tiene su forma, su manera. Todos los entrenadores nos dejan algo. Creo que me ha tocado entrenar con buena gente que trata de enseñar y siempre aprender de la persona que sea”, considera.

Finalmente, el dorsal 29 de Cruz Azul señaló que el paro por la fecha FIFA les ayudó para ajustar detalles en su estrategia y llegar mejor capacitado para enfrentar a Mazatlán en la fecha 8 del Apertura 2023.

“Nos ha venido muy bien. Esta semana sin competencias (nos ayudó) para seguir ajustando y seguir mejorando en ideas. Venimos en repunte. En nivel juego venimos bien y trataremos de seguir mejorando para lograr objetivos… Claramente, ir a jugar a Mazatlán es difícil. Nos ha pasado que el último encuentro lo perdimos. Es un equipo que va al frente; sabemos que con jugar bien no nos alcanza, tenemos que tener ese ‘plus’”.