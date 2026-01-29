Rotundo éxito del Torneo Indeprof

Con una destacada respuesta de atletas, entrenadores y escuelas formativas, se llevó a cabo con rotundo éxito el Campamento y Torneo Indeprof El Volcán 2026 de Tae Kwon Do, en las modalidades de formas y combate libre, evento avalado por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario estatal.

El auditorio de la Unidad Deportiva de Chiapa de Corzo fue el escenario donde se congregaron más de 200 artemarcialistas, pertenecientes a las categorías infantil, juvenil y adultos, en ambas ramas, provenientes del estado de Veracruz, así como de diversas escuelas de la geografía chiapaneca. Durante intensas jornadas, los participantes combinaron competencia y aprendizaje, fortaleciendo su preparación técnica.

Uno de los aspectos más relevantes de la actividad fue la capacitación internacional, impartida por el reconocido técnico argentino Gabriel Taburelli, quien compartió su experiencia y sus conocimientos con entrenadores y atletas locales, aportando herramientas actualizadas que fortalecen el desarrollo del Tae Kwon Do en la entidad.

Trofeos

En lo competitivo, el nivel mostrado en las áreas fue alto, reflejando el trabajo constante de las escuelas participantes. Al cierre de las actividades, el comité organizador hizo entrega de trofeos en forma de copa a las escuelas mejor clasificadas. El representativo de Indeprof Cintalapa, dirigido por el profesor Heder Mauricio Hernández González, se proclamó bicampeón al conquistar el primer lugar por segunda ocasión consecutiva.

El subcampeonato correspondió a Esperanzas Olímpicas, del Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do, encabezado por el profesor William de León Molina, mientras que el tercer sitio fue para Indeprof Guerreros Olímpicos, bajo la dirección del profesor Roque Maximino Guillén Fonseca, completando un podio que reflejó el equilibrio y la calidad del torneo.

Trabajo conjunto

En entrevista, el director nacional del Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do (Indeprof) y coordinador general del evento, profesor Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, destacó que esta segunda edición superó expectativas tanto en participación como en nivel deportivo, subrayando la importancia de acercar capacitación internacional a Chiapas y de generar espacios que fortalezcan la formación integral de los atletas.

Asimismo, agradeció el respaldo de la iniciativa privada y autoridades, reconociendo el patrocinio de la empresa El Volcán, encabezada por Samy Attik Pedro, así como el apoyo del presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román; la regidora Esmeralda Estrada Chacón y la titular del Indeporte, Bárbara Altúzar Galindo, cuyo acompañamiento fue clave para la organización del evento.

El éxito de esta edición reafirma que el Tae Kwon Do en Chiapas continúa fortaleciéndose gracias al trabajo conjunto entre instituciones, entrenadores y sociedad, consolidándose como una herramienta de formación, disciplina y orgullo regional.