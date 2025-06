Rovelo afronta el desafío de Nascar Xfinity

Llegó una de las fechas más importantes para el Automovilismo en México, el Nascar Mexico City Weekend que se celebra en la capital del país, y las sorpresas comienzan con Rubén Rovelo, piloto mexicano que se suma a Nascar Xfinity Series impulsado por Skarch, dando un paso más en su vasta carrera.

Teniendo como marco el mítico autódromo Hermanos Rodríguez y siendo uno de los retos más grandes de su carrera, Rubén Rovelo tendrá una oportunidad dorada al disputar la competencia ante todo el público mexicano este sábado 14 de junio, a las 14:30 horas.

Rubén cuenta con una importante trayectoria en la que se incluye el título de Nascar México Series 2020, además de estar empatado con 26 triunfos totales como el máximo ganador de competencias en el campeonato mexicano.

Rovelo recibió la invitación del equipo Joey Gase para competir en el Chevrolet 35 con el apoyo de Skarch, una marca cien por ciento mexicana, así como de Alessandro’s Racing, para convertirse en el único piloto de Nascar México Series con participación en Nascar Xfinity Series este fin de semana.

“Fue una invitación sorpresiva y de último momento por parte de Joey Gase. No podía dejar pasar esta oportunidad, así que me acerqué a marcas y personas que me han apoyado en algún momento de mi carrera”, reveló.

“Me gusta salir con la mentalidad de ganar, siempre me he caracterizado por buscar la victoria a toda costa, pero en esta ocasión toca tener los pies en la tierra, ser más fríos y menos pasionales. Lograr un Top 10 sería como una victoria, aunque sabemos que el simple hecho de entrar al Top 20 será un reto”, puntualizó.