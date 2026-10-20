Rovelo y Razo comparten podios en Yucatán

Durante una dramática carrera, Rubén Rovelo de Alessandro’s Racing tuvo que contener a varios rivales, pero logró mantenerse al frente para llevarse la victoria de Nascar México Series, en el autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi. “Me alegra llevar a todos nuestros patrocinadores de nuevo al podio de ganadores”, expresó Rovelo.

Por su parte, el piloto potosino Alex de Alba Jr. y el AGA Racing Team reafirmaron su candidatura al campeonato de la temporada 2026 al subir al podio y por otro lado, Xavi Razo que había salido desde la pole, obtuvo el tercer lugar.

Razo gana el GP Yucatán 200

El piloto capitalino de Motorcraft, Xavi Razo, conquistó la segunda carrera de la jornada, el Gran Premio Yucatán 200, superando al regiomontano Abraham Calderón de Aurora, Rukus, Telcel y a Rubén García de Canel’s, Mobil, Laboratorios Tequis.

La carrera marcó la undécima fecha de la temporada y la tercera del Chase, de donde saldrá el campeón. Xavi Razo no ganaba en la Nascar México Series desde la sexta fecha que se había disputado en Querétaro, y volvió a repetir ahora en tierras yucatecas, lo cual ubica al piloto del auto 7 entre los primeros del Chase.

“Por fin se nos dio otra victoria; el camino es corto porque queda una sola carrera, el 8 de noviembre en el Hermanos Rodríguez, y con el resultado de hoy las posibilidades para el campeonato están intactas”, dijo Razo.