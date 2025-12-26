RPBI conquista el Torneo Premier

La cancha de Futbol Total de la la Liga Palapa Fut 7 fue el escenario de una final cargada de intensidad, donde RPBI se proclamó campeón del Torneo Premier tras superar por marcador de 2-1 al conjunto de Monarquía, en un duelo que se mantuvo cerrado hasta los instantes finales.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron disposición ofensiva y un alto nivel de concentración, reflejo de la importancia del compromiso. RPBI intentó imponer condiciones mediante presión alta, mientras que Monarquía apostó por un juego más elaborado, buscando abrir espacios con circulación rápida del balón.

Primer gol

El primer gol del encuentro llegó tras una recuperación en mediocampo por parte de RPBI. Roberto Trejo interceptó un pase, avanzó con determinación y, desde fuera del área, sacó un disparo colocado que venció al guardameta rival para poner en ventaja a su equipo.

Monarquía no tardó en reaccionar y logró emparejar el marcador gracias a José Gutiérrez, quien aprovechó una jugada colectiva por el sector izquierdo. Tras una diagonal retrasada, el atacante definió con potencia dentro del área para el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Segundo lapso

Para la segunda mitad, el partido se tornó más físico y estratégico. RPBI ajustó líneas y buscó aprovechar las transiciones rápidas, mientras que Monarquía mantuvo la posesión y generó aproximaciones que exigieron a la zaga rival.

El gol del campeonato llegó en una acción a balón parado. Tras un tiro libre indirecto, Roberto Trejo se desmarcó dentro del área y, con un toque preciso, mandó el esférico al fondo de las redes, firmando su doblete y marcando la diferencia en la final.

En los minutos finales, Monarquía adelantó líneas en busca del empate, generando opciones claras, sin embargo, la defensa de RPBI supo cerrar espacios y conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, RPBI se quedó con el título del Torneo Premier de la Liga Palapa Fut 7, cerrando el certamen con una actuación sólida y efectiva, mientras que Monarquía logró el subcampeonato tras una final que destacó por su intensidad y buen nivel futbolístico.