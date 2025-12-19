Ruanova celebra 50 años corriendo con causa

Alfredo Ruanova Ortega, con más de 15 años de trayectoria en las carreras pedestres, celebrará este domingo la actividad denominada Ruta Cumpleañera Ruanova Fest 50, la cual servirá además a una importante causa social.

La salida y meta estarán en Casa Margaritas Restaurant & Jardín, a las 6:30 de la mañana del próximo domingo 21 de diciembre, y como parte del enfoque solidario, los participantes deberán donar un juguete no bélico, que no sea pelota ni utilice baterías, el cual será entregado a un centro asistencial. A cambio, a todos los corredores se les otorgará una medalla conmemorativa.

Desde hace 12 años convirtió su aniversario en una carrera entre amigos, tradición que en esta edición incorpora el concepto de “social run”, con música, café, té y ponche al finalizar la ruta.

Una fecha especial

Ruanova festejará no solo su cumpleaños sino también sus inicios en el Atletismo (2009), participando en carreras locales antes de especializarse en pruebas de larga distancia, sumando 15 maratones, entre estos el de Nueva York, Ciudad de México, Monterrey, Torreón y San Luis Potosí, así como 25 medios maratones.

Actualmente dirige el proyecto Corre Libre, que ofrece entrenamientos recreativos y gratuitos los martes y jueves en Caña Hueca y fue uno de los impulsores de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas.

Como organizador, también encabeza el Running Day Chiapas, además de diversos eventos atléticos que fomentan hábitos saludables, la cohesión social y el cuidado del medio ambiente.