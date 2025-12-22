Ruanova Fest corre por una causa

La mañana de este domingo, la capital chiapaneca fue escenario de una jornada distinta, donde el Atletismo recreativo y la solidaridad se unieron en el denominado Ruanova Fest, evento con el que Alfredo Ruanova, director del club Corre Libre, celebró su cumpleaños número 50 de una manera especial, rodeado de amigos, corredores y familias.

Lejos de una celebración tradicional, el experimentado entrenador optó por organizar una Carrera pedestre de 10 kilómetros con un enfoque altruista, invitando a los participantes a sumarse mediante la donación de un juguete como único requisito de inscripción. Los artículos recabados serán entregados a niños en situación de calle, reforzando el mensaje social que acompañó esta convivencia deportiva.

Punto fijo

Más de 100 personas se dieron cita desde temprana hora en el restaurante Casa Margaritas, punto que fungió como salida y meta del recorrido. El circuito fue trazado para completarse de manera recreativa, permitiendo que corredores de diferentes edades y niveles disfrutaran del trayecto, sin la presión de una competencia formal, pero con el entusiasmo propio de una carrera organizada.

Durante el recorrido se vivió un ambiente ameno, con grupos avanzando a su propio ritmo, intercambiando palabras de ánimo y celebrando la posibilidad de compartir kilómetros con un objetivo común. Al concluir la ruta, todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa, como reconocimiento al esfuerzo y a su contribución a la causa.

El momento más emotivo de la jornada llegó al final del evento, cuando los asistentes se reunieron para entonar las tradicionales mañanitas a Alfredo Ruanova, quien agradeció visiblemente conmovido el respaldo recibido en una fecha tan significativa.

“Cumplir 50 años de esta manera es algo que me llena el corazón. El correr siempre me ha regalado amistades, salud y experiencias increíbles, y hoy quise devolver un poco de eso ayudando a quienes más lo necesitan. Ver a tanta gente sumarse con un juguete y con su energía es el mejor regalo que pude recibir”, expresó Ruanova.

Festejo

El Ruanova Fest se consolidó así como una celebración diferente, donde el Atletismo sirvió como puente para fomentar la convivencia, el altruismo y el compromiso social, dejando abierta la puerta para que este tipo de iniciativas sigan replicándose en la capital chiapaneca.