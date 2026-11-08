Rubén García anticipa una final cardiaca

Rubén García Jr. se prepara para disputar la última fecha de Nascar México Series 2026, este domingo en el Hermanos Rodríguez, donde buscará conquistar su sexto título personal y el octavo para su equipo.

“Seguramente será una final cardiaca como lo han sido los últimos años en el autódromo Hermanos Rodríguez”, señaló el piloto del auto 88, quien llega a la definición del Chase con una diferencia de apenas cuatro puntos respecto al líder, Xavi Razo.

García Jr. Subrayó la importancia de mantener la concentración durante toda la competencia, para así capitalizar todo el trabajo hecho en la temporada regular. “Aquí ponemos en juego todo lo realizado durante 11 jornadas disputadas, así que no podemos bajar los brazos ni un instante, debemos trabajar con exactitud”, expresó.

El integrante de Canel’s Racing también se refirió al duelo entre los responsables técnicos de los autos 7 y 88, en el que se enfrentarán el ingeniero más joven de la categoría y uno de los más experimentados.

“Las estrategias deberán ser muy precisas con la data, en una pista que da sorpresas regularmente en las finales”, explicó.

Sobre la preparación de su vehículo, se mostró seguro de que tendrá un auto competitivo como en cada carrera. “Estoy tranquilo porque sé que mi Ingeniero Ramiro Fidalgo me dará nuevamente un buen auto que permita siempre estar adelante en la pelea”, afirmó el piloto.

Finalmente, es oportuno recordar que la bandera verde ondeará a las 15:00 horas, con una carrera pactada a 150 vueltas y una etapa puntuable en el giro número 60.