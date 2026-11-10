Rubén García celebra su sexta corona

“Es algo fantástico. De verdad, estoy sin palabras. No puedo creerlo”, expresó Rubén García Jr. después de asegurar su sexto título de Nascar México Series, en una definición celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante tribunas llenas.

El piloto del auto 88 de Canel’s, Logitech, Mobil y Laboratorios Tequis reconoció que la estrategia fue determinante para alcanzar el campeonato, especialmente después de conocer la situación de sus principales adversarios.

“Tuvimos algunos roces con Rejón por el primer lugar y cuando supe lo que pasaba con mis rivales por el campeonato, decidí conservar la segunda posición, con la cual ya tenía de sobra lo que se requería para ser campeón”, explicó García Jr.

La carrera comenzó con Xavi Razo, uno de los aspirantes al título, desde la “pole position”. Aunque consiguió encabezar algunas vueltas, perdió rendimiento y terminó en el duodécimo puesto, resultado que lo dejó fuera de la lucha por la corona.

Julio Rejón aprovechó las circunstancias para adjudicarse la victoria en la fecha final, mientras García Jr. aseguró el subcampeonato de la carrera y el título de la temporada.

Alejandro de Alba Jr., otro de los contendientes, completó el podio en tercer lugar. El piloto reconoció que, pese a contar con un automóvil competitivo, no consiguió el objetivo de coronarse.

La jornada también incluyó un homenaje a José Sabates por su contribución al desarrollo del automovilismo mexicano y su respaldo a pilotos nacionales.