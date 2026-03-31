Rubén García hizo historia en Chiapas

Rubén García Jr. escribió un capítulo histórico en Nascar México Series al convertirse en el piloto con más victorias en la historia de la categoría, tras imponerse en la segunda fecha de la temporada en el Súper Óvalo Chiapas.

Tripulando el auto 88 de Canel’s, Logitech G, Mobil y Laboratorio Tequis, García Jr. tomó el liderazgo desde los primeros giros y mantuvo un ritmo sólido hasta la bandera a cuadros, dejando atrás a competidores como Germán Quiroga y José Luis Ramírez.

Con este resultado, Rubén García Jr. alcanza los 29 triunfos, superando a Rubén Rovelo y consolidándose como el máximo ganador en la historia de Nascar México Series.

“Realmente, muy contento. Estamos teniendo un inicio de temporada este 2026 de ensueño y, pues, sumamente agradecido con toda la gente que trabaja en el auto 88”, expresó el piloto.

Duelo fraternal

Destacó la batalla que por momentos García sostuvo con su coequipero, Max Gutiérrez, pues ambos se alternaron posiciones y lucharon palmo a palmo dentro del Top 5 antes de las paradas estratégicas para carga de combustible y cambio de llantas.

Finalmente, García Jr. amplió su ventaja, cruzando primero la meta, mientras Gutiérrez aseguró el tercer lugar, completando el primer podio doble para la escudería en Chiapas.