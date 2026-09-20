Rubén García Jr. abre el Chase como líder

Rubén García Jr. iniciará como líder del campeonato The Chase de Nascar México, cuya primera ronda se disputará los días 26 y 27 de septiembre en el Óvalo Aguascalientes México, luego de la suspensión de la fecha prevista en Monterrey.

El piloto del auto 88 —patrocinado por Canel’s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis— encabeza la clasificación con 2 mil 15 puntos, seguido muy de cerca por Alex de Alba, con 2 mil 12, y Rodrigo Rejón, con 2 mil 09.

La ronda nocturna de Monterrey estaba preparada para marcar el comienzo de la recta final del campeonato, pero la lluvia y la acumulación de agua en una zona del trazado obligaron a posponer la competencia, que será recuperada posteriormente en Mérida.

“Frustrante que lo que inició como una muy buena idea, correr de noche en Monterrey, acabara con una desilusión para todos. Sobre todo, lo siento mucho por el público que estuvo horas esperando”, expresó García Jr. tras aquella cancelación del inicio del “Chase”.

Pese a la suspensión, el panorama del campeonato no cambió y el potosino llegará al frente de la clasificación a Aguascalientes.

“El campeonato no sufre modificación alguna, por lo que nos mantenemos en primero para ahora sí arrancar la recta final en Aguascalientes, una pista que me gusta y con la que ya tenemos que irnos conectando”, puntualizó.