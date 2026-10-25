Rubén García Jr. celebra podio yucateco

Rubén García Jr. consiguió el tercer lugar de Nascar México Series, mientras que su compañero Max Gutiérrez terminó octavo de su categoría, en la undécima fecha del campeonato, disputada en el autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, como parte de la tercera ronda de The Chase.

Los representantes del equipo Canel’s Racing enfrentaron una complicada sesión de clasificación, que dejó a García Jr., del auto 88, en el puesto 19 de salida, en tanto que Gutiérrez, al volante del 23, arrancó desde la posición 22.

Durante la primera mitad de la competencia, ambos pilotos tuvieron dificultades para avanzar posiciones. Sin embargo, los ajustes hechos durante la parada para abastecimiento de combustible y cambio de neumáticos mejoraron el rendimiento de sus unidades.

En la segunda parte, García Jr. y Gutiérrez protagonizaron una importante remontada, llegando a ocupar momentáneamente las primeras dos posiciones, antes de que una bandera amarilla modificara el orden.

En el cierre, Rubén logró mantenerse entre los cinco primeros de la clasificación general, resultado que le permitió subir al podio de su categoría en tercer lugar. Por su parte, Max cruzó la meta en décimo general y octavo de Nascar México Series.

Ambos pilotos continuarán su participación en The Chase, cuya gran final está programada para el 8 de noviembre en la Ciudad de México.