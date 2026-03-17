Rubén García Jr. conquista la Potosina 200

La temporada 2026 de Nascar México Series vivió una intensa carrera, la Potosina 200, en la que Rubén García Jr., al volante del auto 88 de Canel’s Racing, se llevó la victoria tras liderar el inicio y el cierre de la competencia en el Súper Óvalo Potosino.

La carrera estuvo marcada por múltiples banderas amarillas y terminó por tiempo, lo que añadió dramatismo al cierre. Con este resultado, el piloto consiguió su séptimo triunfo en territorio potosino y el número 25 de su trayectoria en la categoría.

“El año pasado fue muy duro para todos, y para mí también”, dijo Rubén emocionado tras llevarse la bandera a cuadros. “Cuando eres piloto de esta categoría y llegas a este nivel y corres para el Team GP, se espera que ganes todos los años. Trabajamos muy duro en la pretemporada, y hubo algunos momentos en esta carrera en los que nos fuimos para atrás, pero simplemente nos reiniciamos, y cada vez que teníamos la oportunidad de rebasar lo hicimos”.

Por su parte, Eloy Sebastián López protagonizó una gran remontada y en la última vuelta superó a Rodrigo Rejón y Max Gutiérrez para quedarse con el segundo lugar, mientras que Rejón completó el podio tras pelear gran parte de la prueba por la victoria.

Barrales gana en Challenge

Víctor Barrales Jr., al volante del auto 39 de ANVI Motorsports, arrancó con el pie derecho la temporada 2026 de la Nascar Challenge Series al conquistar el triunfo.

Barrales destacó el trabajo de su escudería y señaló que este logro podría atraer nuevos patrocinadores para las próximas fechas. Detrás de él finalizó el debutante Mateo Girón, quien se mostró satisfecho con el segundo lugar, mientras que Regina Sirvent completó el podio tras una carrera estratégica que le permitió sumar puntos importantes.