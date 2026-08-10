Rubén García Jr. continúa líder general

La mayor parte de la campaña regular se ha disputado con éxito para el piloto del auto 88 de Canel’s-Logitech G-Mobil 1-Laboratorio Tequis, Rubén García Jr., quien tras siete rondas pre clasificatorias a la fase por el título (Chase), mantiene el liderato desde la fecha uno hasta la final de campaña regular que se estará corriendo el próximo 22 y 23 de agosto en el Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc Puebla.

Dura jornada

Pese a este favorable panorama, vivió una jornada complicada en San Luis potosí durante la pasada fecha 7 del campeonato, donde el equipo tuvo que trabajar a todo vapor en las prácticas para entregarle un auto competitivo.

A final de competencia tras mucho trabajo en pista aprovechando situaciones ajenas el resultado llegó con la segunda posición, resultado que lo afianza en el liderato general y de igual manera con la clasificación al Chase.

“La verdad es que el resultado en San Luis Potosí no muestra lo difícil que fue para nosotros. Desde la segunda práctica el panorama no se veía del todo favorable y en la calificación se confirmó que no teníamos el ritmo que acostumbrábamos en las últimas fechas”, recordó.

Sin embargo, celebró que: “En la carrera se fue dando a base de ir aprovechando situaciones ajenas a nosotros. Para en la última rearrancada estar en posición de pelear por un buen resultado. Siendo 100 por ciento honesto, la victoria nunca estuvo al alcance de nuestras manos, pero el haber conseguido 1-2 para el equipo me deja con un gran sabor de boca”, afirmó.

Con la visita de Nascar México nuevamente a Puebla para el final de temporada regular, el campeonato marcha de la siguiente manera: Rubén García Jr. lidera con 294 puntos, seguido por Eloy Falcón con 271; Alex de Alba con 271; Irwin Vences con 253; Max Gutiérrez en 250; Rodrigo Rejón con 250; Rubén Rovelo en 246; Julio Rejón con 236; Xavi Razo 233 y finalizando el top diez José Luis Ramírez con 215.