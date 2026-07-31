Rubén García quiere ampliar ventaja en casa

Rubén García Jr. afrontará como líder general la penúltima fecha de la temporada regular de Nascar México Series, programada para los dáis 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino. El integrante del equipo Canel’s mantiene el primer lugar después de seis competencias y buscará su séptima victoria en este escenario.

En la ronda anterior, disputada en Querétaro, finalizó en séptimo y sumó 37 puntos, resultado que le permitió conservar la cima del campeonato. Ahora quiere recuperar el ritmo mostrado al inicio de la campaña y ampliar la diferencia sobre sus perseguidores antes del cierre de la fase clasificatoria.

“Estamos muy enfocados para San Luis. Es una gran oportunidad de retomar el buen rumbo y llegar a la última fecha con un margen cómodo”, señaló García, y destacó el trabajo hecho junto al ingeniero Ramiro Fidalgo para mejorar el balance del auto número 88.

La calificación será el sábado a las 14:40 horas. La carrera comenzará el domingo a las 13:30, con 200 vueltas, una etapa en el giro 90 y un límite de 100 minutos.