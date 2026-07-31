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Rubén García quiere ampliar ventaja en casa

Julio 31 del 2026
Rubén García Jr. permanece al frente del campeonato después de seis carreras disputadas. Cortesía
Rubén García Jr. permanece al frente del campeonato después de seis carreras disputadas. Cortesía

Rubén García Jr. afrontará como líder general la penúltima fecha de la temporada regular de Nascar México Series, programada para los dáis 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino. El integrante del equipo Canel’s mantiene el primer lugar después de seis competencias y buscará su séptima victoria en este escenario.

En la ronda anterior, disputada en Querétaro, finalizó en séptimo y sumó 37 puntos, resultado que le permitió conservar la cima del campeonato. Ahora quiere recuperar el ritmo mostrado al inicio de la campaña y ampliar la diferencia sobre sus perseguidores antes del cierre de la fase clasificatoria.

“Estamos muy enfocados para San Luis. Es una gran oportunidad de retomar el buen rumbo y llegar a la última fecha con un margen cómodo”, señaló García, y destacó el trabajo hecho junto al ingeniero Ramiro Fidalgo para mejorar el balance del auto número 88.

La calificación será el sábado a las 14:40 horas. La carrera comenzará el domingo a las 13:30, con 200 vueltas, una etapa en el giro 90 y un límite de 100 minutos.

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