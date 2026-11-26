Rubén García Jr. recibió su sexto anillo como campeón de Nascar México Series en la ceremonia Nascar Awards Charlotte 2026, celebrada en Carolina del Norte, Estados Unidos, con la participación de los monarcas de las distintas categorías internacionales del serial.

El conductor del auto número 88, patrocinado por Canel’s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, también develó su nombre por sexta ocasión en el muro de campeones del Salón de la Fama de Nascar, tras los títulos obtenidos en 2015, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2026.

Experiencia

“Feliz de haber recibido mi sexto anillo Nascar México Series. Comenzamos la cuenta con la otra mano. Cada uno de ellos ha tenido algo especial en su momento”, expresó el mexicano.

García Jr. recordó que la temporada 2025 representó un periodo complicado, después de quedar fuera de las finales, situación que consideró una experiencia importante para preparar su regreso a la competencia.

Durante la campaña 2026 consiguió dos victorias, en San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez, además de sumar resultados que le permitieron alcanzar su sexta corona en el campeonato nacional.

Después de recibir el reconocimiento, el piloto manifestó su intención de continuar compitiendo por un séptimo título, que considera especialmente significativo para su trayectoria.

“Nos falta mucho camino por recorrer, por lo que hay que seguir trabajando duro en busca de la séptima”, señaló García Jr., quien mencionó entre sus aspiraciones formar parte del Salón de la Fama de Nascar.