Rubén García se queda con la bandera a cuadros

Con un ritmo imparable en las últimas vueltas, Rubén García Jr se proclamó vencedor de la carrera Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, correspondiente a la fecha 2 de Nascar México Series.

El Súper Óvalo Chiapas se llenó de adrenalina, emoción y velocidad en una gran jornada que inició cuando el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo ondear la bandera verde para dar paso a los primeros rebases.

Germán Quiroga, que arrancó desde la pole position, se afianzó como el líder de la competencia en el arranque, al mando del auto 69, aunque ya con los primeros intentos de García Jr por tomar la delantera.

Pero los contactos y las banderas amarillas aparecieron, para cortar el ritmo inicial, siendo el mayor incidente en la vuelta 32, con el piloto Eliud Treviño quedando fuera de acción.

Los cambios de liderato fueran constantes en la primera mitad de la competencia, con pilotos como Abraham Calderón, Rubén Rovelo y José Luis Ramírez peleando por la punta.

De igual forma se mantuvieron los incidentes, como el fuerte contacto que sufrió Santiago Tovar, que obligó a una nueva bandera amarilla; siete giros más tarde, Diego Ortiz tuvo otro fuerte choque con el muro, para mantener el suspenso.

Cierre contundente

Antes del stage obligatorio de la vuelta 90 se dio un fuerte contacto entre Koke de la Parra y Mateo Girón, tras lo cual se reanudaron las acciones con Rovelo tomando por sorpresa el primer lugar.

Para añadir otro toque de emoción, el formato de la carrera cambió, pasando de los 200 giros a 30 minutos finales de contienda, donde un contacto de Koke de la Parra reinició las acciones para el último acelerón rumbo a la meta.

En adelante, Rubén García Jr mostró su dominio al volante y tomó el mejor ritmo de carrera, para quedarse con la primera posición hasta ver la bandera a cuadros, llevándose la ovación del público; José Luis Ramírez finalizó en 2° y Max Gutiérrez en 3°.

Vecchi ganó en Challenge

En lo que respecta a la categoría Nascar Challenge, Giancarlo Vecchi mostró la mayor consistencia al volante y se quedó con una merecida victoria, seguido por Andrik Dimayuga en 2° y Víctor Barrales en 3°.

Tras esta visita a Chiapas, Nascar México Series tiene como próximo destino el aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, el domingo 26 de abril.