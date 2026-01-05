Rubén García va por su revancha en 2026

El múltiple campeón de Nascar México, Rubén García Jr., reconoció que el 2025 fue su peor año desde que compite en el serial, pero que en este 2026 va en busca de la revancha.

“El año pasado hubo muchos factores que llevaron a lo que considero fue mi peor campaña desde que compito en Nascar México. Creo que nos confiamos en la buena inercia que traíamos desde hace algunos años atrás y cuando nos dimos cuenta ya era tarde”, comentó.

Recordó también que otro de los factores que influyeron en su rendimiento fue el accidente que tuvo en Aguascalientes, carrera en la que su auto quedó totalmente destruido y tuvieron que utilizar el de repuesto, el cual no tenía el mismo desarrollo que el otro.

“Además me fracturé el pie y en las cuatro carreras que siguieron me molestaba bastante”, agregó.

Dijo que aunque intentó recomponer las cosas cerca del final de la temporada, ya era poco lo que se podía hacer.

“Ya hemos hablado con Ramiro (Fidalgo) sobre este 2026 y vamos a reestructurar algunas cosas. Se está armando un auto totalmente nuevo para evitar lo ocurrido con el que corrí después del accidente y otras cosas que nos servirán para iniciar el año competitivos nuevamente”, aclaró.

Habló sobre su equipo

Respecto a su coequipero, Max Gutiérrez, hizo saber que también hubo algunas pláticas para que el beneficiado sea el equipo y no alguien en particular.

“Estoy seguro que si todos jalamos parejo las cosas van a mejorar bastante”, enfatizó.

Rubén habló también del serial y dijo que ha crecido bastante no solo como organización, sino también en lo que a equipos se refiere y ahora hay varios pilotos que pueden aspirar a ser campeones.

“Sabemos que hay cosas por mejorar en todos los sentidos, por eso todos los que formamos parte de Nascar México, tenemos que hacer las cosas mancomunadamente para llegar a los objetivos”, sentenció.