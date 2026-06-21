Rubén mantiene cima antes del reto queretano

La temporada 2026 de Nascar México continúa acumulando kilómetros y emociones para la escudería Canel’s-Logitech G-Mobil-Laboratorio Tequis, que ya apunta hacia su siguiente compromiso en el óvalo del Ecocentro de Querétaro, programado para los días 26 y 27 de junio. Después de una complicada visita a Aguascalientes, Rubén García Jr., a bordo del auto 88, llegará como líder del campeonato general, mientras que Max Gutiérrez, en el auto 23, buscará recomponer el camino tras un fuerte incidente que lo hizo descender hasta la séptima posición.

Con cinco fechas disputadas, la suma constante de puntos ha sido clave para que García Jr. se mantenga en la parte más alta de la clasificación, sitio que ocupa desde el arranque de la campaña en marzo. El piloto reconoció que en Aguascalientes el equipo enfrentó distintos problemas, aunque logró corregir el desempeño del auto con el paso de las vueltas, hasta colocarse en condiciones de pelear por un mejor resultado. Su objetivo es claro: ganar la temporada regular y llegar bien posicionado a la disputa por el que sería su sexto campeonato.

Para Max Gutiérrez, el panorama es distinto, pero no definitivo. El piloto del auto 23 había mostrado velocidad durante prácticas y calificación en la fecha anterior; sin embargo, la carrera se complicó y la pérdida de puntos lo obligará a remar contracorriente cuando resten pocas citas antes del corte hacia el Chase. El equipo confía en aprovechar Querétaro para recuperar terreno y meterse de lleno entre los protagonistas.

Rumbo a la próxima fecha, el Top 10 general de Nascar México 2026 marcha con Rubén García Jr. como líder con 215 puntos, seguido por Eloy Sebastián con 199, Alex de Alba con 198, Rubén Rovelo con 180, Rodrigo Rejón con 178, Irwin Vences con 175, Max Gutiérrez con 173, Germán Quiroga con 168, Jake Cosío con 162 y José Luis Ramírez con 158.