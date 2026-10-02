Rubén y Max rescatan puntos en Chase

El equipo Canel’s-Logitech G-Mobil 1-Laboratorio Tequis inició su camino en The Chase Nascar México con un resultado de rescate en el Óvalo Aguascalientes México, donde Rubén García Jr. terminó en el quinto lugar y Max Gutiérrez en el sitio 11, luego de una carrera marcada por complicaciones con las bombas de gasolina cuando ambos peleaban en la parte delantera.

El arranque de la fase final por el título se vivió en un escenario de gran convocatoria, con tribunas llenas y una intensa agenda previa de entrenamientos, prácticas, entrevistas y convivencia con aficionados. Desde la largada, los autos 88 y 23 se mantuvieron competitivos, apoyados por la estrategia del equipo, que les permitió colocarse entre los protagonistas de la competencia.

El consumo de combustible fue determinante por las condiciones de calor y el ritmo de carrera. Tras su primera parada en “pits” en la vuelta 35, ambos pilotos perdieron posiciones de forma momentánea, pero lograron recuperarse. Más adelante, Max Gutiérrez y Rubén García se colocaron incluso en el 1-2, resultado con el que también sumaron puntos en el “stage» intermedio.

Sin embargo, en la parte final aparecieron los problemas mecánicos. Gutiérrez perdió el liderato en la vuelta 113 y más tarde sufrió fallas en la bomba de gasolina cuando rodaba entre los tres mejores, situación que lo obligó a ceder terreno hasta cruzar la meta en el puesto 11. Rubén, por su parte, administró el combustible hasta el cierre y logró salvar un valioso 5º lugar.