Rubiales se niega a renunciar a la Federación

Este viernes se produjo una de las Asambleas Extraordinarias que quedarán grabadas en la historia del Futbol español. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, en medio del escándalo que protagonizó por darle un beso a una jugadora en una final de la Copa del Mundo y sujetarse los genitales a modo de festejo, entre otras cosas, subió al estrado y en tres ocasiones expresó “no voy a dimitir”, y añadió: “¿Por qué voy a hacerlo, si he hecho la mejor gestión en la historia del Futbol español? ¿Es tan grave para que yo me vaya?”.

Así, Rubiales se lavó las manos, ante los aplausos de Jorge Vilda, seleccionador español femenil, y Luis de la Fuente, entrenador del equipo varonil. “Ella me acercó a su cuerpo, me levantó. Le dije que sin ella no hubiéramos ganado el Mundial. Me dijo ‘eres un crack’. Le pregunté ‘¿un piquito?’, y ella aceptó, eso fue lo que pasó”, declaró Rubiales a modo de justificación.

“El deseo que podía tener en ese beso es el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio. Eso, toda la gente lo comprende. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios”, agregó.

Hermoso lo desmiente

Prácticamente seis horas después del absurdo discurso del presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, donde no renunció a su puesto después del escándalo en la final de la Copa del Mundo Femenil, las seleccionadas españolas, encabezadas por Jennifer Hermoso, compartieron un comunicado en el que desmienten al dirigente y exigen cambios en la estructura del balompié ibérico.

“Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó, y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sentenció Jennifer Hermoso.

“Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”, concluyen las jugadoras en su comunicado publicado a través de Futpro, la Asociación de Futbolistas Profesionales “formada y dirigida por mujeres para defender los derechos de las jugadoras”.

Desde luego, el comunicado está firmado por todo el plantel español que consiguió la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda este mes, así como otras jugadoras destacadas como Andrea Pereira y Susana Guerrero.