Ruedan con causa ambiental

Con una destacada participación de 37 atletas se llevó a cabo la Rodada Recreativa Rugiendo y Rodando por el Sabinal, en el parque Joyyo Mayu, evento organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, con motivo del equinoccio de primavera y el Día Mundial del Agua.

La actividad reunió a familias, ciclistas y diversos colectivos, que se sumaron a esta iniciativa enfocada en fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, así como en generar conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno natural.

El recorrido dio inicio en la pista de Mountain Bike del parque, desde donde los participantes partieron para internarse en los andadores del río Sabinal, disfrutando un trayecto rodeado de áreas verdes y espacios emblemáticos de la ciudad.

La jornada fue muy amena y familiar, ya que personas de todas las edades pedalearon en un circuito recreativo que combinó deporte, recreación y educación ambiental. La ruta les permitió ejercitarse, al tiempo de reflexionar sobre la conservación de los recursos naturales, en especial del agua, elemento esencial para la vida.

El evento también sirvió como plataforma para reforzar mensajes sobre movilidad urbana sostenible, destacando la bicicleta como una alternativa eficiente, ecológica y saludable para el día a día.

Asimismo, los organizadores subrayaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven estilos de vida activos, al tiempo que generan conciencia colectiva sobre el impacto de las acciones individuales en el medio ambiente.

La rodada concluyó sin incidentes, dejando una experiencia positiva para los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo a la convocatoria y reafirmaron su compromiso con el cuidado del planeta a través de pequeñas acciones.