Rufino ilumina torneo de Antorcha Campesina

Con una cosecha de 5 puntos, el experimentado jugador David Rufino Torres se llevó el título de campeón del Torneo Estatal de Ajedrez de Antorcha Campesina en Chiapas, certamen celebrado en el patio de la casa-museo David Gómez Solana, en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad fue convocada por Lourdes Guzmán, dirigente estatal de la organización y la Comisión de Deporte, en coordinación con el Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., que dirige el maestro José Carlos Morales Gómez.

El torneo cumplió con el objetivo de promover el deporte ciencia como una herramienta de formación, convivencia y desarrollo social, según expresó el maestro Morales Gómez, quien es también representantes del Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech).

Gran nivel competitivo

El evento se desarrolló en las categorías infantil y libre, bajo el sistema suizo a cinco rondas, formato que permitió medir estrategia, concentración y capacidad de reacción de cada participante.

En la categoría libre, Rufino Torres tuvo un sólido desempeño para llevarse el primer lugar, segundo por Kevin Matías Herrera, quien se quedó con el segundo puesto al sumar 4 puntos y con las mismas unidades figuró en tercero el maestro Abel Justo Dávalos Prieto. “La competencia reunió a jugadores de alto nivel, entre ellos atletas que han representado a Chiapas y México en eventos nacionales e internacionales. Destacó la participación de Ananda Sofía Orantes, medallista de plata nacional en Puebla, plata en Ajedrez Clásico y bronce por equipos en un certamen internacional celebrado en Colombia, así como Tomás Emmanuel Cañaveral, campeón nacional en Querétaro, quien busca representar nuevamente a Chiapas en Colombia”, destacó Morales Gómez.

También compitió José Miguel Monjaraz, próximo representante chiapaneco en el nacional de Oaxtepec, Morelos, dentro del Torneo de los Trabajadores.

Categoría infantil

Al cierre de la jornada, Ángel Antonio Clemente se coronó en la división Infantil con una cosecha de 3.5 unidades. La segunda posición fue para Mauricio Cárdenas Córdova, con 3.5 puntos y en tercero figuró Francisco Cortés Herrera, con 3.