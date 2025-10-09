Rugen motores en el arranque ceremonial

En un ambiente de fiesta, con el rugir de los motores, pirotecnia, luces y el calor de la gente, el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dio el banderazo de salida en la ceremonia de arranque ceremonial de La Carrera Panamericana, la cual tuvo lugar en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

La emoción de miles de chiapanecos se hizo sentir desde varias horas antes del acto, buscando un lugar en primera fila para animar con gritos de apoyo a los pilotos.

Cientos de teléfonos celulares también se levantaron apuntando hacia el espectacular arco de salida, instalado al pie de la catedral del San Marcos, de donde fueron surgiendo uno a uno los vehículos participantes.

Antes de dar paso a la salida, en compañía de diferentes autoridades, Ramírez Aguilar invitó a los chiapanecos a disfrutar de la competencia de autos clásicos más importante del mundo, que vuelve oficialmente a nuestro estado luego de diez años de ausencia.

Asimismo, deseó que todos los participantes lleguen con bien a la meta en Zacatecas (el 16 de octubre), recordando que los autos participantes tendrán este jueves su salida oficial de Chiapas a Oaxaca, en este mismo punto de la capital, a partir de las 7:00 de la mañana.

Al respecto, el piloto que tuvo el honor del primer lugar de la salida simbólica fue Jesús Ricardo Cordero, seis veces campeón de Panamericana, para luego dar paso al saludo de más tripulaciones nacionales e internacionales, que entre los aplausos y el bullicio disfrutaron del cariño de la gente.

Se espera que este jueves, desde temprana hora, miles de chiapanecos vuelvan a volcarse a las calles de la capital para despedir y desear buen viaje a los tripulantes de esta edición de los 75 años de Panamericana, aclarando que habrá un fuerte dispositivo de cierre de la vialidad principal de Tuxtla Gutiérrez desde las 6:30 de la mañana, desde la 4ª Oriente hasta “La Pochota”.