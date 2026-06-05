Rugen motores en San Fernando

La emoción, la velocidad y la adrenalina se vivieron en el municipio de San Fernando con la segunda fecha del Campeonato Estatal de Velocidad en Tierra 2026, competencia que reunió a cerca de medio centenar de pilotos provenientes de varios municipios de Chiapas, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de intensidad sobre la pista de Motocross Álvaro Obregón.

El certamen fue organizado por Motoclub de San Fernando, encabezado por Damián Pérez, con el respaldo de la Asociación de Motociclismo del Estado de Chiapas (Amech) y de la Federación Mexicana de Motociclismo (FMM), organismos que continúan impulsando el crecimiento de esta disciplina en la entidad.

Desde temprana hora comenzaron las actividades en el circuito, donde los participantes tuvieron prácticas y reconocimiento de pista antes de entrar en acción en las distintas categorías convocadas. Conforme avanzó la jornada, el público pudo disfrutar rebase tras rebase, saltos espectaculares y maniobras que mantuvieron al público atento en cada competencia.

Las condiciones de la pista permitieron que los pilotos mostraran sus habilidades técnicas y físicas, generando carreras muy disputadas que fueron reconocidas por los aficionados que se dieron cita para apoyar a sus favoritos. Familias completas acudieron al escenario para presenciar uno de los eventos más importantes del calendario estatal de Motociclismo.

El presidente de la Amech, Benjamín Marín Corzo, destacó que la jornada concluyó con saldo blanco, aspecto que considera fundamental para el desarrollo del certamen. Asimismo, reconoció la labor de los organizadores, jueces, personal de apoyo y voluntarios que hicieron posible este evento en condiciones seguras para competidores y espectadores.

Marín Corzo subrayó que el campeonato continúa fortaleciendo la práctica del Motociclismo en Chiapas, brindando espacios para que pilotos de diferentes edades y experiencia puedan competir y mejorar su rendimiento dentro de una estructura organizada y avalada por las autoridades correspondientes.

Premiación

Al término de las competencias se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que los participantes recibieron reconocimientos y diplomas por su desempeño durante la fecha estatal.

En la categoría femenil, Alejandra Mendoza obtuvo el primer lugar, seguida por Alejandra Guadalupe en la segunda posición y Yesenia Camacho en el tercer puesto, mientras que Mari José Corzo también destacó por su participación.

Dentro de la categoría de principiantes, Cristian Daniel Mendoza se adjudicó la victoria, escoltado por Genaro Marcelo y Mauricio González. En avanzados, David Macías conquistó el sitio de honor, seguido por Edin Martínez y Alejandro López.

En novatos el triunfo fue para Damián Alfonso, en tanto que Armando Hernández y Carlos Obet completaron el podio. En la división de principiantes de Motocross, Genaro Marcelo volvió a sobresalir al quedarse con la primera posición, dejando en segundo lugar a William Serrano y en tercero a Abed Gómez.

La categoría infantil de 4 a 6 años también tuvo actividad, destacando la actuación de Alessandro Burguete, quien ocupó el primer puesto y recibió el reconocimiento del público.