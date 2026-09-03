Rugió el Ocelote y va por su victoria en casa

El Ocelote ya rugió en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) 2026. El equipo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tuvo un debut de contrastes en Ensenada, Baja California, donde consiguió una victoria y sufrió una derrota en sus primeros compromisos.

La escuadra universitaria comenzó su aventura en el Gimnasio Óscar “Tigre” García, enfrentando a los Lobos de Ensenada en la primera jornada. En un intenso duelo, los chiapanecos no pudieron quedarse con el triunfo y terminaron cayendo por marcador de 78-69.

Reacción

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, los dirigidos por el conjunto universitario mostraron capacidad de reacción para el segundo encuentro de la serie. Ocelotes ajustó su juego, encontró mayor efectividad ofensiva y logró imponerse por 98-86 ante los Lobos.

El resultado no solamente significó la primera victoria de los chiapanecos en la temporada, sino que también quedó registrado como la primera conquista en la historia de los felinos en el Cibapac.

Con saldo de un triunfo y una derrota, el representativo universitario regresará a Chiapas con la confianza renovada y, sobre todo, con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo frente a su gente.

Estrenarán casa

Ahora el reto es trasladar esa buena reacción a la duela de la Arena Universitaria Unach, donde Ocelotes tendrá su esperado debut como local el próximo viernes 4 de septiembre. La cita será a las 19:30 horas, cuando reciban a los Pelícanos de Los Cabos para un encuentro que marcará oficialmente el estreno de la franquicia ante la afición de Tuxtla Gutiérrez.

Después de conocer la victoria fuera de casa, el cuadro universitario buscará repetir la fórmula y aprovechar el respaldo de las tribunas para conseguir su segundo triunfo de la campaña. La jornada también representa una oportunidad para que los aficionados conozcan de cerca este nuevo proyecto de Baloncesto profesional en la capital del estado.

La expectativa ha crecido entre los seguidores del “deporte ráfaga”, quienes tendrán la oportunidad de acompañar al Ocelote en una noche especial para la institución universitaria.

El enfrentamiento ante Pelícanos de Los Cabos será, además, una prueba importante para medir el crecimiento del equipo después de sus primeros dos partidos. La escuadra chiapaneca llegará con el aprendizaje obtenido en Ensenada y con la intención de hacer de su casa una fortaleza durante la temporada.

La organización informó que el cupo será limitado, por lo que invitó a la afición a adquirir sus boletos con anticipación para no perderse el histórico debut como local.

Quienes no puedan asistir a la Arena Universitaria también podrán seguir las acciones a distancia mediante las transmisiones en vivo a través de la página de Facebook de Ocelotes de la Unach y el canal de Youtube GPB Chiapas.

Así, el Ocelote prepara un nuevo rugido, ahora frente a su gente. Después de haber conseguido el triunfo, buscará que su presentación en Tuxtla Gutiérrez termine también con celebración.