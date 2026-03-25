Ruiz acelera rumbo al protagonismo

Con la mira puesta en el título y después de un año de ausencia, Jesús Ruiz encara la temporada 2026 de Trucks México Series con renovada ambición.

El piloto de HO Speed Racing, en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”, habló sobre su preparación, que combina resistencia física, concentración mental y trabajo en equipo, consciente de que cada decisión en pista —especialmente en una carrera demandante y estratégica como la que tendrá este domingo en el Súper Óvalo Chiapas— puede marcar la diferencia entre un podio o el abandono.

¿Cómo comenzó tu camino en el Automovilismo y qué te llevó a estar en Trucks México?

Iniciamos en el Kartismo como la mayoría de los pilotos. Posteriormente, empecé a buscar y me metí al cuarto de milla sin querer. Tenía un carro y lo fui preparando y empecé a ir a los Track Days, y vine quedando campeón nacional. Después ya no me gustó mucho el ambiente y empecé a buscar un campeonato de autos grandes para esa espinita que traía. Y, bueno, se me dio una oportunidad luego luego. O sea, que no incursioné en ningún serial de acá de Monterrey de “vochos”, ni de Mustangs, ni de Camaros; inmediatamente se me dio la oportunidad en Trucks México Series.

¿Cuánto tiempo llevas en este serial de desarrollo de Nascar México?

En Trucks, este es mi tercer año. Corrí en 2023 y 2024 una parte; en el 2025 estuve fuera, y ahora regresé en el 2026.

¿Qué es lo más exigente de manejar la camioneta?

Definitivamente requieres una preparación física bastante importante. En las ciudades que visitamos, normalmente sí hay una exigencia, por los climas cálidos y húmedos. Precisamente ahora que vamos a Tuxtla (Gutiérrez), llevamos una preparación física de gimnasio y de fuerza. Además, hay que trabajar mentalmente en la concentración, en los reflejos, esa es la preparación que llevamos normalmente los pilotos.

¿Cómo describirías tu estilo de manejo dentro de la pista?

Fíjate que tengo el mismo estilo de manejo del Go-Kart; siempre me lo han tratado de corregir. Soy muy caballeroso con mis compañeros, la verdad. Creo que tengo un manejo agresivo con la camioneta, solo que no con los otros pilotos.

¿Qué tan importante crees que va a ser la estrategia de tu equipo para la carrera de Chiapas, en un autódromo donde son muy comunes los contactos?

Va a ser muy interesante. Pagamos muy caro un error en San Luis Potosí en la primera fecha, y ahora es un cambio de llanta obligatorio y es en bandera verde. Va a ser importantísima la estrategia porque va a haber dos “stages”, uno en la vuelta 30 y otro en la vuelta 60; es una carrera de 100 vueltas. Como el cambio de llanta obligatorio es en bandera verde, entonces va a ser bien importante tomar la decisión si entras pronto a “pits” y haces tu cambio de llanta en una carrera muy larga.

Entonces va a ser importante la estrategia, planearla bien con el equipo. Somos cinco pilotos; probablemente va a depender mucho de cómo califiquemos el sábado, en qué posición salgamos. Respecto a la curva 2, tomar una decisión muy acertada porque con cualquier error por querer ganar un espacio, o por no dejar a alguien que se meta en tu espacio, puedes terminar en el muro.

¿En la primera fecha, cómo te sentiste con la camioneta?, ¿está adecuada a como la quieres manejar?

Me sirvió mucho la primera fecha porque la temporada pasada estuve fuera, y porque hubo unos cambios de reglas. Además, estreno manejar con el equipo HO Speed Racing. Entonces, creo que en esta carrera en Chiapas ya estamos, aunque vamos iniciando y nos sirvió bastante San Luis para acomodar mi camioneta, entenderme con el ingeniero, con mi “spotter” y con mi mecánico. No va a haber más que manejar responsable e inteligentemente en esta carrera para poder lograr un buen resultado.

¿Cuál es tu meta en toda la temporada de Trucks México?

Mi objetivo este año es pelear por el campeonato. En mi primer año, peleé por el campeonato de novatos y quedé subcampeón. Entonces, creo que tenemos un gran equipo, una gran camioneta y es nada más ir acoplando un poquito las piezas, ir conociéndonos con junto con mi mecánico. Como te repito, tengo el equipo y la camioneta para poder estar ahí punteando, sumando puntos fecha tras fecha, ser muy inteligentes y estar peleando el campeonato al final de temporada; esa es la idea.