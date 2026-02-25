Rumbo a la gloria nacional

Con la mira puesta en la máxima justa deportiva juvenil del país, la capital del estado vivió tres jornadas de intensas batallas sobre el tablero de los 64 escaques durante el selectivo estatal de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en esta capital, fueron el escenario donde 72 ajedrecistas de 21 municipios protagonizaron partidas de alto nivel en la modalidad estándar, donde cada movimiento fue determinante para sumar puntos y asegurar un lugar en la selección estatal.

Talentos del estado

El grupo de ajedrecistas femeniles y varoniles respondió a la alta exigencia de la eliminatoria, participando representantes de Tapachula, Comitán, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas y San Cristóbal de Las Casas, entre otros.

En la categoría sub-12 varonil lograron su clasificación Maximiliano Rafael Burgos Santiago y Juan Carlos Vázquez Hernández, mientras que en la sub-12 femenil se ganaron un puesto Cinthya Itzel Méndez Velasco y Gema Sofía Gómez Cruz.

Dentro del grupo de 13 a 16 años varonil avanzaron Gerardo Said Gómez López y Oliver Olaf Saraos Hernández. En la rama femenil del mismo sector triunfaron Valeria Torres López y Juquila Nathalia Albores Avendaño.

Para la división de 17 a 20 años varonil, los seleccionados fueron Miguel Ángel Gutiérrez González y Bryan Elihú Escalante Pérez, en tanto que en la femenil representarán a Chiapas Karina Guadalupe Guillén Moreno y María José Guillén Moreno.

La preparación del equipo correrá a cargo de los entrenadores José Carlos Morales Gómez y Javier Hernández de la Sancha, quienes acompañarán a la delegación en el siguiente desafío.

Cabe destacar la participación en la categoría 17-20 años de Karina Guadalupe Guillén Moreno, maestra nacional (WMN), así como de Héctor Iván Moreno Samayoa, maestro Arena FIDE (AFM), quienes también buscaron su lugar en la selección estatal, elevando notablemente el nivel competitivo del certamen.

Cancún, siguiente parada

Tras demostrar que son los mejores exponentes infantiles y juveniles del estado en el deporte ciencia, el próximo reto para estos jugadores será la etapa regional, a efectuarse del 12 al 15 de marzo en Cancún. En este evento la delegación chiapaneca buscará su boleto a la fase nacional y la oportunidad de poner en alto el nombre de la entidad peleando por medallas en la Olimpiada Nacional 2026.