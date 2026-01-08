Rumbo al regional de Olimpiada Nacional

Con la mira puesta en la etapa regional del sureste de la Olimpiada Nacional 2026, Chiapas dio un paso importante en el proceso de conformación de su selección estatal de Voleibol de Sala femenil, luego del Campamento Selectivo Estatal.

La concentración reunió a un total de 80 atletas provenientes de distintos municipios de la entidad, entre estos Tonalá, Tapachula, La Trinitaria, Ocosingo, Motozintla, Mapastepec, Comitán, Arriaga, Acala, Villaflores, San Cristóbal, Las Margaritas y Tuxtla Gutiérrez, reflejando el amplio alcance y crecimiento de esta disciplina en el estado.

Las actividades se desarrollaron en las canchas techadas del parque recreativo Caña Hueca, donde las jugadoras participaron en sesiones intensivas de trabajo técnico, táctico y físico. Durante el campamento fueron evaluados aspectos como fundamentos individuales, lectura de juego, coordinación colectiva, disciplina táctica y respuesta en situaciones de competencia.

De este proceso selectivo surgirán las integrantes de la selección Chiapas, que estará conformada por diez jugadoras titulares, dos suplentes y un cuerpo técnico integrado por entrenador titular y auxiliar en cada categoría. Este representativo será el encargado de portar los colores del estado en la etapa regional, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en Yucatán.

El campamento permitió observar el nivel competitivo de las voleibolistas chiapanecas, así como detectar talento con proyección a mediano y largo plazo. Además, sirvió para fortalecer la convivencia entre atletas de diferentes regiones, fomentando el trabajo en equipo y la identidad estatal.

Con este selectivo, Chiapas avanza firme en su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, apostando por procesos ordenados y competitivos que buscan consolidar un equipo sólido, capaz de competir de tú a tú con las mejores selecciones del sureste del país.