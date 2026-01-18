Ruta cumpleañera en Caña Hueca

Una mañana distinta, cargada de energía, sonrisas y compañerismo fue la que se vivió en el parque Caña Hueca con la Ruta Cumpleañera organizada por el Club Corre Libre en honor de Ivonne, una de sus integrantes y quien decidió celebrar un año más de vida haciendo lo que más disfruta.

La actividad reunió a atletas y compañeros del club, quienes se dieron cita desde temprana hora para ser parte de esta convivencia deportiva que combinó el espíritu del Atletismo con el ambiente festivo. El recorrido consistió en 5 kilómetros dentro del circuito interno del parque, un trazado ideal para mantener un ritmo constante y disfrutar el entorno natural.

Durante la ruta, Ivonne estuvo acompañada en todo momento por sus compañeros, quienes con aplausos, palabras de ánimo y buen humor convirtieron el entrenamiento en una auténtica fiesta. Más allá del cronómetro, el objetivo fue compartir el momento y reforzar los lazos que caracterizan a Corre Libre.

Al evento asistió Alfredo Ruanova, director del club, quien subrayó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la convivencia, motivar a los atletas y recordar que el deporte también es una herramienta para celebrar la vida. Señaló que la agrupación se ha distinguido por promover un Atletismo incluyente, donde cada integrante encuentra apoyo y motivación.

Al finalizar el recorrido no faltaron las felicitaciones, las fotografías del recuerdo y un ambiente de alegría, dejando en claro que correr en equipo también es una forma de festejar. La Ruta Cumpleañera de Ivonne se convirtió en un ejemplo de cómo el deporte puede transformar una fecha especial en una experiencia inolvidable.