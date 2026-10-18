Ryu García, nuevo jugador profesional

Apenas unos días después de cumplir 18 años de edad, Ryu García vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva al debutar en la tercera división profesional con el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), durante el encuentro frente a Pijijiapan FC de la pasada fecha 6.

El joven futbolista ingresó al terreno de juego al minuto 76, por indicaciones del director técnico Daniel Mora Sánchez, en un partido de alta intensidad que su equipo logró empatar 2-2 sobre el final y tuvo que definirse en tanda de penales para disputar el punto extra.

“Más que nervioso, estaba ansioso porque quería jugar, tenía esa emoción de entrar al campo. También estaba feliz porque son procesos que todos tenemos que pasar”, expresó García sobre sus primeros minutos como profesional.

Pese al nerviosismo propio de su debut, el juvenil mostró disposición y confianza durante su participación. Sin embargo, uno de los momentos más significativos llegó al finalizar el encuentro, cuando pidió cobrar uno de los penales y consiguió convertirlo, contribuyendo al resultado favorable de Chifut en la definición.

“La verdad, yo sí me sentía seguro. Claro, nervioso, como todos, pero contento de haberlo marcado y feliz de poder aportar mi granito de arena para conseguir ese punto extra”, comentó.

Oportunidad

García reconoció que llegar a la Liga TDP ha requerido esfuerzo y sacrificios, además de combinar sus entrenamientos con sus responsabilidades académicas.

“Es un proceso largo, complicado, pero mi pasión es el Futbol. Estoy muy feliz de haber llegado a Chifut. Me recibieron muy bien, como una familia”, señaló el jugador, y agradeció la confianza del entrenador.

Además, dedicó su debut a sus padres y abuelos, quienes han sido parte fundamental de su formación, y expresó su deseo de continuar trabajando para conseguir más minutos en la Liga TDP.