Sábado de alto voltaje en la Liga MX

La jornada 6 del Apertura 2026 tendrá un sábado cargado de Futbol, con cuatro encuentros que pondrán a prueba a varios de los equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación. La actividad comenzará a las 17:00 horas con una doble cartelera que promete emociones.

En el estadio Jalisco, Atlas recibirá a Querétaro en un partido entre dos escuadras que han mostrado argumentos para competir en este arranque de torneo. Los rojinegros tratarán de hacer valer su condición de local y mantenerse cerca de los primeros puestos, mientras Gallos intentará dar un golpe fuera de casa y sumar unidades importantes.

A la misma hora, Pachuca enfrentará a Chivas en el estadio Hidalgo. Los Tuzos tendrán una prueba exigente ante un Guadalajara, que quiere confirmar su mejoría y mantenerse en la pelea por los lugares de privilegio. El duelo luce como uno de los más esperados de esta fecha, por la propuesta ofensiva de ambos conjuntos.

La atención se trasladará después al estadio Banorte, donde América recibirá a Puebla a las 19:05 horas. Las Águilas llegan como líderes e invictas, por lo que tratarán de prolongar su buen momento y conservar el primer lugar. La Franja, sin embargo, ha tenido un inicio competitivo y buscará convertirse en una visita incómoda.

El cierre de la jornada sabatina llegará a las 21:10 horas con Santos Laguna frente a Tigres. El conjunto lagunero intentará aprovechar su localía, mientras que los felinos tratarán de imponer experiencia y calidad para mantenerse en la zona alta.

Con cuatro partidos, ocho equipos y muchos puntos en juego, el sábado promete ser una de las fechas más atractivas del Apertura 2026.