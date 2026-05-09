Sábado de duelos candentes en la Liga OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” (OMA) dio a conocer el rol de duelos correspondiente a la Jornada 4 del Campeonato de Liga 2026 “C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez”, misma que se desarrollará este sábado en la cancha 1 de Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad arrancará desde las 9:00 de la mañana con el duelo entre Salud Justa y Diosas, encuentro correspondiente a la rama femenil de Primera Fuerza Grupo A, donde ambos conjuntos buscarán sumar puntos importantes en las primeras fechas de la competencia.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Felinas se enfrentará a Transportes en un compromiso de la rama femenil de Primera Fuerza Grupo B, partido que promete intensidad debido al estilo dinámico que han mostrado ambas escuadras en las jornadas anteriores.

Para las 11:00 de la mañana, Valkirias medirá fuerzas ante Linces en duelo de Segunda Fuerza Femenil, choque en el que ambos equipos intentarán consolidarse dentro de la clasificación general del campeonato.

La actividad continuará a las 12:00 horas con el enfrentamiento entre Freyas y Europaraíso, otro compromiso correspondiente a la Segunda Fuerza Femenil, donde las jugadoras intentarán imponer condiciones desde el inicio para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Finalmente, la cartelera concluirá a las 13:00 horas con el encuentro entre Felinas y Fénix, compromiso que cerrará la jornada en la cancha 1 de Caña Hueca dentro de la categoría femenil de Segunda Fuerza.

La organización informó que el objetivo principal del campeonato es continuar impulsando el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, brindando espacios competitivos para jugadoras de diferentes categorías y fortaleciendo el nivel de los equipos participantes.