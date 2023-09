Sábado de electrizantes duelos

Diez compromisos de la rama femenil (primera y segunda división) y dos de la varonil marcarán el regreso de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez. Todos los juegos se llevarán a cabo este sábado en las instalaciones de Caña Hueca. Las acciones arrancarán a las 8 de la mañana y concluirán a la 1 de la tarde.

Tucanas Juvenil y Guerreras serán las encargadas de protagonizar el enfrentamiento inicial de la primera división femenil. Las dos sextetas han tenido resultados distintos a lo largo de la campaña: una se encuentra en la cuarta posición, mientras que la otra ocupa el noveno puesto de la tabla general. A pesar de esto, los dos clubes buscarán el triunfo a la menor brevedad posible para no dejar pasar más jornadas.

Amazonas y Secretaría de Educación serán las siguientes. En punto de las 9:00 horas, las líderes generales tratarán de mantener el buen paso con una nueva victoria, en tanto que la primera escuadra no ha tenido el mejor desempeño, pero intentarán dar la sorpresa ante las favoritas. Cabe señalar que el liderato no está en riesgo y, en caso de caer, nadie les quitaría el puesto a las educadoras.

Luego de conquistar el Campeonato de Voleibol Por un Chiapas Mejor Ahora y quedar entre los primeros tres puestos del Torneo Nacional Máster, las de Tucanas Master llegarán más que motivadas a su compromiso. Luego de 11 semanas, en las que tuvieron nueve triunfos y dos descalabros, intentarán retomar el camino para estar en la cúspide.

En su próximo choque se verán las caras con Cinalex, a las 10:00 horas, en la cancha dos de Caña Hueca. En el papel, este cuadro no parece un rival de mucho cuidado, pues se encuentra en el décimo lugar de la clasificación y solamente ha conseguido tres victorias de once posibles. No obstante, cualquier cosa puede pasar en el regreso de esta liga.

Varonil

Tec Tuxtla tendrá doble participación para igualar el número de juegos del resto de integrantes de la rama varonil. Los universitarios se verán las caras con Transportes A y Transportes B. Cabe señalar que ambos son rivales directos, pues ocupan la sexta y la séptima posición respectivamente, mientras que los del Tec ocupan la octava.

Los partidos serán de acceso libre para que todos los amantes de este deporte se acerquen a las instalaciones de Caña Hueca a disfrutar el espectáculo.