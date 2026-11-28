El Futbol infantil tendrá una nueva jornada de actividad este sábado 28 de noviembre, con la celebración de la fecha pendiente de la Liga Tuchtlán, que reunirá a seis equipos de la categoría infantil mayor en el campo dos de Caña Hueca, escenario que volverá a recibir a las jóvenes promesas del balompié chiapaneco.

La programación contempla tres encuentros, en los que los clubes participantes buscarán aprovechar la oportunidad de sumar en la competencia y continuar fortaleciendo el trabajo que hacen en sus respectivas categorías.

Primer juego

La actividad comenzará a las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Academia Tigres Tuxtla y Tuzos Jobo, dos instituciones que mantienen su compromiso con la formación de futbolistas y que tendrán la oportunidad de demostrar el trabajo desarrollado durante sus entrenamientos.

Posteriormente, a las 9:10 horas, Azules Aexa se medirá con Cefor Jaguares San Fernando, en un duelo que reunirá a dos conjuntos que trabajan en el crecimiento deportivo de sus jugadores, con el objetivo de seguir consolidando sus proyectos dentro del Futbol infantil.

El tercer encuentro está programado para las 10:20 horas, cuando Centro de Formación Tuxtla enfrente a Santos FC, en el partido que cerrará la jornada correspondiente a la séptima fecha de la categoría infantil mayor.

La Liga Tuchtlán continúa ofreciendo una plataforma para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus habilidades futbolísticas, fortalezcan valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, además de adquirir experiencia competitiva en un entorno organizado.

Futuras estrellas

Los seis clubes participantes forman parte de una labor fundamental para el crecimiento del Futbol chiapaneco al impulsar procesos de formación que permiten a sus jugadores mejorar tanto en el aspecto deportivo como en el personal.

Con estos partidos la Liga Tuchtlán continúa avanzando en su calendario de competencia, manteniendo el impulso al Futbol infantil y el compromiso de sus instituciones con la preparación de las nuevas generaciones.