Sábado de finales en Liga OMA

La emoción del Voleibol municipal alcanzará su punto más alto este sábado con la disputa de las semifinales y la gran final de la rama femenil del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), teniendo como escenario el parque Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez.

Semifinales

La jornada arrancará desde temprana hora con el primer duelo de semifinales, programado para las 8:00 horas. Aztecas se medirá con Talos en un choque que promete intensidad desde el arranque. Ambos conjuntos han mostrado regularidad a lo largo del torneo, por lo que se espera un enfrentamiento equilibrado, con ataques contundentes y defensivas bien organizadas.

Más tarde, a las 9:00, será el turno de Secretaría de Educación frente a Gacelas, en la segunda semifinal. Este compromiso también luce atractivo, por el estilo dinámico de ambos equipos, que han destacado por su rapidez en la red y la capacidad de resolver los puntos en momentos clave, factores que podrían inclinar la balanza en busca del codiciado boleto.

Con los dos encuentros definidos, la gran final se celebrará a las 10:10 horas. Las ganadoras de ambas semifinales tratarán de consagrarse campeonas de esta edición. Se anticipa un partido de alto nivel competitivo, con jugadoras dejando todo en la cancha para quedarse con el título, en un encuentro que podría definirse por detalles mínimos.

La Liga OMA continúa consolidándose como uno de los espacios más importantes para el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, brindando competencia constante y escenarios donde los equipos pueden mostrar su crecimiento deportivo.

Se espera una jornada con buena asistencia de aficionados, quienes serán testigos de duelos llenos de emoción, entrega y calidad técnica, en un cierre de torneo que promete grandes momentos en la cancha.

Edilberto Sarmiento Capito invitó a todos los aficionados de este deporte a disfrutar las finales desde las 8 de la mañana en Caña Hueca, prometiendo choques intensos que garantizarán el entretenimiento familiar.