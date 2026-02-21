Sábado decisivo en el Apertura 2025

La actividad del torneo Apertura 2025 vivirá este sábado una jornada determinante en el campo infantil 1 de Caña Hueca, donde se disputarán compromisos correspondientes a la fecha 10 y a la fase de cuartos de final en la categoría infantil mayor 2013-2014.

La programación iniciará a las 7:00 horas con el duelo entre Jaguares Itvel y Club Deportivo Santos, correspondiente a la jornada 10 de la división juvenil elite 2012 (con refuerzos 2011), choque que podría influir directamente en el acomodo de la tabla general.

Posteriormente, a las 8:15 horas, Club de Futbol Boca Junior’s enfrentará a Santos F. C. en los cuartos de final de infantil mayor, instancia en la que ya no hay margen de error. A las 9:30 horas, Mezcalapa F. C. se medirá con Conejos Dorados F. C., en otro cruce de eliminación directa que exigirá concentración plena en defensa y contundencia en el último tercio del campo.

Las acciones continuarán a las 10:45 horas con el compromiso entre Club Deportivo Santos y Juventus Tuxtla, mientras que al mediodía, Santa Fe enfrentará a Aexa GR, ambos choques también correspondientes a los cuartos de final de la división infantil mayor 2013-2014.

En esta fase, los equipos deberán mostrar orden táctico, manejo adecuado de los tiempos del partido y eficacia en las jugadas a balón parado, aspectos que suelen inclinar la balanza en series de eliminación directa. La presión competitiva será un factor clave, especialmente en categorías formativas en las que la concentración y la toma de decisiones marcan diferencia.

Con cinco encuentros programados en una sola sede, el sábado se perfila como una jornada intensa en la que varios equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda y otros consolidarse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.