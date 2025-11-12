Sainz contra “Machín” González en GOAT IV

Aunque todavía no se ha dado a conocer la cartelera completa, GOAT MMA IV anunció ya para su pelea estelar el choque entre el chiapaneco Erick “SNZ” Sainz y el veracruzano Gilberto “Machín” González. La gala de Artes Marciales Mixtas se realizará el jueves 27 de noviembre en Fauna Club.

La Liga Greatest Of All Techniques (GOAT) nació como una iniciativa de la Extreme Fight Academy para impulsar el desarrollo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en el sureste de México y ofrecer una plataforma profesional a peleadores locales y nacionales. Desde su primera edición, ha reunido a talentos emergentes como es el caso de Sainz, originario del municipio de Berriozábal y quien compite en la división bantam-peso (135 libras).

Sainz gue formado en la academia Extreme Fight Academy (EFA) de Chiapas y cuenta con un récord amateur de 2-0-0 según registros en Tapology.

Su primera victoria significativa fue de hecho en la primera gala de GOAT MMA (2024), donde venció a César Morales por sumisión mediante llave al cuello en el segundo asalto.

Esta pelea marcó su proyección inicial como competidor a seguir dentro del circuito local y en la segunda cartelera de esta misma liga registró una nueva victoria al ganar por decisión dividida a Aldo Alejandro López.

Esta secuencia de triunfos le permitió afianzarse como un prospecto del MMA chiapaneco y ganarse la confianza de la promotora para ahora estar en la pelea estelar y demostrar que tiene madera para competir a nivel profesional, siendo sus principales virtudes las técnicas de grappling, el striking y

su juventud, que le da margen de crecimiento.

En cuanto a su rival, Gilberto “Machín” González, es originario de Minatitlán, Veracruz y ha ido construyendo su camino en el circuito regional de MMA, destacando en el Aseyamm, Torneo de Artes Marciales Mixtas Amateur.