Sainz, listo para dar guerra en GOAT 4

Con la mente puesta en consolidar su nombre en el escenario regional, el chiapaneco Erick “SNZ” Sainz se declara listo para buscar su tercer triunfo en fila en la liga de Artes Marciales Mixtas, GOAT MMA Greatest of All Techniques, que celebrará la cuarta función de su historia el próximo jueves 27 de noviembre, en el Fauna Club de Tuxtla Gutiérrez.

El rival de “SNZ” Sainz es el veracruzano Gilberto “Machín” González, de quien ya conoce su estilo directo de pelea, pero se muestra seguro de su madurez para superar este nuevo reto.

“Desde mi primera pelea en GOAT, mi debut amateur, siento que evolucioné bastante. Ya tiene año y medio de esa pelea, ya me siento con más seguridad”, comparte Sainz, que reconoce que para llegar a esta función con par de victorias en su historial ha tenido que sufrir en la jaula.

Fuerte preparación

Consciente del reto que será en esta tercera oportunidad apareciendo en la liga de MMA creada por la Extreme Fight Academy, cuenta que ha llevado una preparación exhaustiva desde hace casi dos meses, cuidando la alimentación y entrenando de dos a tres sesiones al día.

Su plan de combate —asegura— se puede basar tanto en el poder de su striking como en someter a su rival en su especialidad, el Jiu Jitsu Brasileño.

Otro punto clave —reconoce— es subir a la jaula con una mentalidad fuerte, para afrontar la responsabilidad que implica encabezar esta función, con todas las miradas atentas a su desempeño y con la afición chiapaneca esperando que salga con los brazos en alto.

“Siento la presión de ser la pelea estelar, pero estamos confiados en el trabajo duro que estamos haciendo y vamos a salir a hacer lo que sabemos hacer”, aseguró.

Para concluir, Sainz invitó a los aficionados a las Artes Marciales Mixtas y al público en general a no perderse la cuarta cartelera organizada por GOAT MMA Greatest of All Techniques y a disfrutar una velada emocionante y de grandes combates en la capital del estado.

“Todas las peleas van a estar muy buenas, conozco a los chavos, dejan su vida entrenando también como yo, entonces va a ser un súper evento. Es la cuarta edición, y a echarle ganas, GOAT va para arriba también y los esperamos el día 27 de noviembre en Fauna Club”, sentenció.