Salinas abre medallero en Guadalajara

La delegación chiapaneca de Paratletismo, categoría juvenil menor, consiguió su primera medalla en la Paralimpiada Nacional 2026: un bronce obtenido por Valentina de los Ángeles Salinas Viveros durante la segunda jornada de competencias en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

La velocista estatal subió al podio en la prueba de 200 metros planos, clase T46, tras registrar un tiempo de 32 segundos y 45 centésimas. Salinas Viveros terminó únicamente por detrás de las representantes de Durango y Sinaloa para entregar a Chiapas su primera presea dentro de este sector.

En las pruebas de campo también hubo participación chiapaneca. Nancy Jemima Cruz López se ubicó en la séptima posición del Lanzamiento de Jabalina y ocupó el décimo puesto en Lanzamiento de Bala, ambas dentro de la clase F55.

Por su parte, Ximena Gordillo Silva concluyó en el décimo lugar tanto en Lanzamiento de Jabalina como en Bala, también en la clase F55.

La actividad del Paratletismo juvenil menor continuará con una última jornada de competencias en la que la representación estatal buscará incrementar su cosecha de resultados en la justa nacional.