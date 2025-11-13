Salón de la Fama celebra a leyendas

En una noche cargada de historia y sentimientos, el Auditorio Gota de Plata de Pachuca rindió homenaje al legado futbolístico con la Ceremonia de Investidura 2025 del Salón de la Fama del Futbol.

El evento, que reunió a figuras emblemáticas del balompié nacional e internacional, no solo celebró trayectorias extraordinarias, sino que también tocó fibras profundas en los corazones de los asistentes, quienes vieron a cada leyenda desfilar y agradecer a la vida por poder compartir este momento con sus familiares.

Con la presencia estelar de Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y referente del Real Madrid, junto a leyendas como René Higuita, Dunga e íconos mexicanos como Ignacio Ambriz y Juan Francisco Palencia, el evento avalado por la FIFA sumó a 18 nuevas estrellas.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue protagonizado por Guadalupe Tovar, pionera del futbol femenil en el país, quien en su discurso no pudo evitar las lágrimas al ver la transformación que ha tenido el deporte para las mujeres.

“Hay muchas personas a las que tengo que agradecer, muchas de ellas están en el cielo. Yo jamás imaginé que, tras muchos años, este momento se volviera realidad. El mayor orgullo fue y es luchar por México. Es hermoso cómo ha cambiado todo”, compartió.

Con cada discurso, ovación y mirada emocionada, los festejados se olvidaron de toda rivalidad en la cancha y, en su lugar, recibieron el cariño del mundo, que, presentes o a la distancia, mostraron respeto y admiración por quienes han engrandecido el futbol, dejando la vida en cada jugada.