Saltan al agua en la 8ª Copa Villaflores

Con la participación de tres centenares de nadadores se desarrolla la octava edición del certamen acuático, teniendo como sede la alberca de la Unidad Deportiva del Oriente, en tierras villlaflorenses.

En esta ocasión se dieron cita atletas de todas las categorías — infantiles, juveniles y adultos—, pertenecientes a los clubes Piscis de Tapachula, People Sport Comitán, Axolotes del Polideportivo Fit & Go, Acuática Master Center, El Delfín de Chiapas, Marlines, Isurus Swim Club, Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), Nadadores Libres y el anfitrión, Acuática Villaflores.

La inauguración oficial del certamen se llevó a cabo el viernes por la tarde y corrió a cargo de la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento.

En el acto estuvo acompañada por los entrenadores de los diferentes equipos participantes, a quienes entregó una medalla conmemorativa en reconocimiento a su labor, además de brindar un mensaje de ánimo a los jóvenes deportistas.

Mejores femeniles

Entre las actuaciones más sobresalientes de la primera sesión para juveniles estuvo la de la sirena Valentina Escobar Cuesta (El Delfín), quien ganó los eventos de 50 mariposa y 50 libres de la categoría 13-14 años, con tiempos de 32.56 y 29.43 segundos respectivamente.

En 15-16 años figuró su compañera de club Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, quien ganó ambas competencias, en 50 libres con 31.60 segundos y en los 50 mariposa con 33.58 en el cronómetro.

La reconocida atleta villaflorense Ariadna Sarmiento Monzón (AMC) también estuvo entre las grandes protagonistas de la primera ronda de pruebas, marcando los mejores tiempos del 50 libres (27.98 segundos) y el 50 mariposa (30.41).

Tritones en acción

Por la rama varonil, el nadador de El Delfín Ian de la Rosa Cruz dominó los 50 mariposa de la categoría 15-16 años, con marca de 26.38 segundos, así como el 50 libres, con 25.32 segundos.

Por su parte, Diego Hernández González —también representante del club capitalino— fue el ganador de la competencia de los 50 mariposa de la categoría 13-14 años, con tiempo de 28.93 segundos.

Otro tritón destacado desde el comienzo de las actividades es Pablo Andrés Alfaro, de Axolotes del Polideportivo y quien se llevó sendas victorias en la división 17-19 años, con registro de 27.09 segundos en 50 mariposa y 25.72 en los 50 libres.

Destacan los infantiles

En cuanto a los niños que sobresalen como los futuros talentos de la Natación chiapaneca, Elisa Alcántara Díaz (El Delfín) dominó con primeros lugares la división de 11-12 años, tanto en 50 libres como en 50 mariposa, lo mismo que su compañero de equipo Maximiliano Domínguez García.

Es importante mencionar que este domingo se llevará a cabo la última jornada de actividades en el magno torneo acuático, tras la cual se entregarán los trofeos a los tres primeros puestos por equipos, así como a los campeones y subcampeones individuales de cada categoría.