Salud Justa comanda la primera división

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa desarrollando su Campeonato de Copa 2025 en la categoría primera división femenil, donde la competencia se mantiene intensa y con una clasificación apretada. El conjunto de Salud Justa no suelta el liderato y se mantiene en lo más alto gracias a su nivel.

Líder absoluto

Después de varias jornadas disputadas, el conjunto de Salud Justa se mantiene en la cima con 21 puntos, producto de siete triunfos y una sola derrota en ocho encuentros. Su regularidad y su consistencia en la cancha lo colocan como el equipo a vencer en esta fase del certamen, mostrando equilibrio en cada una de sus líneas.

En la segunda posición aparece Talos, que también suma siete victorias en ocho compromisos, acumulando 19 unidades. Muy cerca se ubica Diosas, con la misma cantidad de puntos, aunque con un partido más, lo que refleja lo ajustado de la pelea por los primeros puestos.

Transportes ocupa el cuarto lugar con 14 unidades, manteniéndose dentro del grupo que aspira a meterse a la etapa decisiva. Más atrás se encuentra Místico VC con 10 puntos, seguido por Adlers y Guerreras, ambos con 8 y en busca cerrar con fuerza la segunda parte del campeonato.

Cobras suma siete unidades, mientras que Lechuzas registra seis y Europaraíso contabiliza cinco, manteniéndose en la lucha por escalar posiciones conforme avanzan las fechas.

Duelos parejos

La temporada ha estado marcada por encuentros dinámicos, con sets definidos por mínimos detalles y destacadas actuaciones individuales que han elevado el nivel competitivo. Cada jornada representa una oportunidad clave para sumar y no perder terreno en una clasificación que podría modificarse en cualquier momento.

El torneo de Copa no solo pone en disputa el título, sino también el prestigio dentro de una de las ligas más tradicionales del Voleibol capitalino. Con varias fechas aún por celebrarse, la batalla por asegurar los primeros puestos y el pase a la fase final promete emociones intensas hasta el cierre del calendario regular.